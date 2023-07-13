Фонд святой Екатерины направил гуманитарную помощь в Шайдуриху (ФОТО)

Сегодня Фонд святой Екатерины отправил в пострадавшее от страшного пожара село Шайдуриха первые машины с гуманитарной помощью. Сначала жителям передадут две тонны продуктов и чистой питьевой воды, а ближе к вечеру в лагерь размещения привезут 50 газовых плит и 250 баллонов с газом для обустройства полевых кухонь.

«Мы с утра общаемся с жителями села. Учредители Фонда святой Екатерины уже направили сюда то, что нужно в первую очередь – это еда и вода. Сейчас через штаб собираем запросы на медикаменты и лекарства, и те необходимые вещи, которые помогут в безопасности пережить этот тяжелый для села момент», – говорит директор фонда Александр Андреев.

Отметим, что также сегодня Фонд святой Екатерины и благотворительный проект «Вещь добра» направят пострадавшим две тонны вещей, подушек и одеял.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером в селе Шайдуриха Невьянского района начался масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног.

Добавим, что до пожара в Шайдурихе было 170 домов, включая дачные. Вместе с дачниками население села составляет 365 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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