49 погорельцев села Шайдуриха получили выплаты после страшного пожара

Прокуратура поставила на контроль выплаты компенсаций жителям села Шайдуриха, чье имущество сгорело во время страшного пожара 12 июля. Часть погорельцев смогли получить деньги только после обращения в суд.

На сегодняшний день 49 жителей села получили выплаты из местного бюджета на общую сумму 490 тысяч рублей. Единовременную материальную помощь из областного бюджета получили 36 человек (каждому по 10 тысяч рублей). Им же выплачена финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей каждому (общие затраты из казны составили 3,6 миллиона рублей). Также 36 граждан получили компенсацию от управления социальной политики местной администрации за потерю урожая в результате пожара (по 10 тысяч рублей каждому). Таким образом, каждый погорелец, лишившийся имущества, получил общую выплату в размере 130 тысяч рублей.

В мобильную приемную прокуратуры по вопросам назначения выплат обратилось 25 человек. В некоторых случаях возникли трудности с получением мер поддержки, так как сгоревшее жилье не было оформлено в собственность в установленном порядке (например, жители не вступили в наследственные права).

«Невьянская городская прокуратура в интересах пострадавших и их семей направила в суд десять заявлений об установлении фактов владения и пользования жилыми помещениями. Кроме того, прокуратура направила в суд два исковых заявления о признании права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности для реализации жилищных прав», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в селе Шайдуриха случился 12 июля. Всего за несколько часов огонь уничтожил 41 дом. В пожаре погибла 71-летняя женщина, еще двое мужчин получили ожоги кистей и ног. Жители села задавали властям жесткие вопросы, почему на их сигналы о начавшемся лесном пожаре неподалеку от села не реагировали ответственные службы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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