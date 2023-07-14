Екатеринбург окутал густой смог

Сегодня ночью Екатеринбург окутал смог от природных пожаров, окруживших город с нескольких сторон.
Свердловское управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха.
Пока смог не рассеется, санитарные врачи советуют соблюдать меры предосторожности:
– сократить время пребывания на улице, воздержаться от прогулок с детьми;
– отказаться от занятий спортом на свежем воздухе;
– использовать маски и респираторы, выходя на улицу;
– не открывать окна, использовать увлажнители либо регулярно проводить влажную уборку;
– не носить контактные линзы;
– стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло;
– отказаться от курения.
В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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