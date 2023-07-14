Екатеринбург окутал густой смог

Сегодня ночью Екатеринбург окутал смог от природных пожаров, окруживших город с нескольких сторон.

Свердловское управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха.

Пока смог не рассеется, санитарные врачи советуют соблюдать меры предосторожности:

– сократить время пребывания на улице, воздержаться от прогулок с детьми;

– отказаться от занятий спортом на свежем воздухе;

– использовать маски и респираторы, выходя на улицу;

– не открывать окна, использовать увлажнители либо регулярно проводить влажную уборку;

– не носить контактные линзы;

– стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло;

– отказаться от курения.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»