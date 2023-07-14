Минприроды: в воздухе Екатеринбурга загрязнений не найдено

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области заявило, что концентрация вредных веществ в атмосфере Екатеринбурга и других крупных городов не превышена.

«С 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городах: Екатеринбург (ул. Коммунистическая), Екатеринбург (ул. Татищева), Нижний Тагил (ул. Пархоменко), Нижний Тагил (ул. Бирюзовая), Нижний Тагил (Уральский пр.), Первоуральск (ул. Сакко и Ванцетти), Красноуральск, Кировград, Реж, Серов, Асбест, Каменск-Уральский, Полевской, Ревда превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано», – сообщает министерство.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге. Пока смог не рассеется, санитарные врачи советуют соблюдать меры предосторожности: не открывать окна, не гулять на улице, не носить контактные линзы, не курить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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