В лагере под Невьянском отравились дети

В детском оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй заболели несколько школьников.

По неофициальной информации, у воспитанников пищевое отравление. «Сегодня срочно забираем ребенка. Детей тошнит и рвет. Сначала детей изолировали в медицинском корпусе. Сейчас мест не хватает, и все заболевшие отлеживаются в общих корпусах. Из нашего отряда половина детей заболела. Многих уже забрали. Администрация говорит, что отравились печеньем», – рассказал порталу e1.ru отец одного из детей.

В СУ СКР Свердловской области начали проверку по факту инцидента. «Для установления состояния здоровья детей будет истребована и проанализирована необходимая медицинская документация. Планируется опросить представителей администрации детского учреждения, изучить распорядительные документы в сфере обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних в данном лагере», – сообщили в ведомстве.

На текущий момент поступили экстренные уведомления о заболевании двух детей, сообщает региональное управление Роспотребназдора. В лагере проводится эпидрасследование, на месте работают специалисты Центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора.

Невьянск, Елена Владимирова

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