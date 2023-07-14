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Пятница, 14 июля 2023, 16:27 мск

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У заболевших детей в лагере «Волна» обнаружен норовирус

Сотрудники Роспотребнадзора установили, чем заболели дети в летнем лагере «Волна» в поселке Таватуй. Пищевое отравление вызвал возбудитель инфекции – норовирус.

По данным ведомства, заболели 4 ребенка. Двое находятся в лагере, еще двое покинули его пару дней назад.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Для лабораторных исследований были отобраны пробы пищи, воды, дезсредств и материал от заболевших сотрудников.

По факту вспышки кишечной инфекции в детском лагере следственный комитет проводит проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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