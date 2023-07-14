Один рабочий погиб в результате ЧП на уральском предприятии Росатома

Во время ЧП на электрохимкобинате (УЭХК) в Новоуральске погиб один человек. Информацию о смерти рабочего подтвердил источник РИА «Новый День». Официально данную информацию не подтвердили. В СУ СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, в пятницу на УЭХК произошло разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Ранее представители «Росатома», а также на самом электрохимкобинате сообщали об одном пострадавшем. Помещение закрыто на санитарную обработку, другие цеха комбината работают в обычном режиме.

Новоуральск, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»