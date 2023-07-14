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Пятница, 14 июля 2023, 13:17 мск

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Один рабочий погиб в результате ЧП на уральском предприятии Росатома

Фото из архива

Во время ЧП на электрохимкобинате (УЭХК) в Новоуральске погиб один человек. Информацию о смерти рабочего подтвердил источник РИА «Новый День». Официально данную информацию не подтвердили. В СУ СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, в пятницу на УЭХК произошло разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Ранее представители «Росатома», а также на самом электрохимкобинате сообщали об одном пострадавшем. Помещение закрыто на санитарную обработку, другие цеха комбината работают в обычном режиме.

Новоуральск, Владислав Тринько

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