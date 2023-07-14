На уральском предприятии Росатома произошла авария. Персонал эвакуирован

Сегодня утром на Уральском электрохимкобинате (УЭХК) в городе Новоуральске случилась авария. Один человек пострадал.

Отдел по связям с общественностью УЭХК сообщил, что в 09:13 в цехе № 53 произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. Один сотрудник пострадал.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», – заявляют на предприятии.

Причины инцидента устанавливаются, комбинат работает в штатном режиме.

Новоуральск, Елена Владимирова

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