Росатом: сотрудник УЭХК пострадал от механических воздействий

«Росатом» прокомментировал ЧП на Уральском электрохимкомбинате в Новоуральске. На предприятии сегодня утром произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана.

По сообщению госкорпорации, инцидент случился в закрытом помещении цеха № 53. В результате механических воздействий пострадал один человек. Помещение закрыто на санитарную обработку, другие цеха комбината работают в обычном режиме.

«Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента.

Обедненный гексафторид урана – побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека», – говорится в сообщении Росатома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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