УЭХК официально признал гибель сотрудника

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) официально признали, что во время сегодняшнего ЧП погиб один из сотрудников.

«Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения. Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин, весь коллектив комбината и госкорпорации «Росатом» выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой. Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время», – заявили в отделе по связям с общественностью.

Остальные работники, которые находились в цехе в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ № 31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как уже сообщал «Новый День», на предприятии сегодня утром произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Помещение было закрыто на санитарную обработку, другие цеха комбината работают в обычном режиме. Жителей города призвали не паниковать.

«Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента. Обедненный гексафторид урана – побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека», – говорится в сообщении Росатома.

Новоуральск, Елена Владимирова

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