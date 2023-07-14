В Академическом на протяжении двух недель будут поэтапно перекрывать движение на улице де Геннина

Жителей Академического ждут очередные перекрытия дорог. С 24 июля до 6 августа рабочие поэтапно будут ограничивать движение на улице Вильгельма де Геннина.

По данным мэрии Екатеринбурга, перекрытия запланированы:

– с 24 по 26 июля – по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина (от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова);

– с 27 по 31 июля – по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина (от улицы Павла Шаманова до улицы Краснолесья);

– с 1 по 6 августа – по улице Вильгельма де Геннина (от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского), дублеры будут открыты.

Отметим, что 20 июля должны открыть движение по кольцу Объездной дороги на пересечении с улицей Серафимы Дерябиной. 1 августа откроют перекресток Серафимы Дерябиной – Волгоградской. 10 августа должны открыть дублер Серафимы Дерябиной в районе шестой горбольницы.

Перекрытия связаны со строительством трамвайной линии. Напомним, трамвай обещали запустить не позднее первого квартала 2024 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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