Погибший на УЭХК сотрудник был ветераном атомной промышленности (ФОТО)

На Уральском электрохимическом комбинате рассказали о Юрии Слёзкине – сотруднике, который погиб вчера при разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана в цехе № 53.

В отделе по связям с общественностью УЭХК сообщили, что 65-летний Юрий Александрович более 30 лет работал на комбинате слесарем по обслуживанию оборудования основного производства на участке конденсационно-испарительных установок (КИУ).

«С первых дней работы на УЭХК Юрий Александрович проявлял себя как высокопрофессиональный специалист, постоянно ищущий и применяющий новые методы и формы работы. При его непосредственном участии проводились реконструкции технологических установок», – говорится в сообщении комбината.





Юрий Слезнёв был неоднократно удостоен звания «Лучший по профессии», награжден почетным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Редакция приносит искренние соболезнования близким Юрия Александровича.

Новоуральск, Елена Владимирова

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