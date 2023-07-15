На Среднем Урале горят леса на площади более 4500 га

На территории Свердловской области 15 июля действуют лесные пожары в семи районах. Их общая площадь превышает 4500 гектаров.
Департамент информполитики сообщает, что леса горят в следующих территориях:
– Невьянский район: четыре пожара площадью 3712 га,
– Верхняя Пышма: один пожар площадью 688 га,
– Кировград: один пожар площадью 74,8 га,
– Камышловский район: один пожар площадью 10,5 га,
– Алапаевский район: один пожар площадью 22 га,
– Артемовский: один пожар площадью 13 га,
– Верх-Нейвинский: один пожар площадью 7,5 га,
– Туринский район: один пожар площадью 10 га.
Все пожары локализованы.
Напомним, 13 июля, после пожара в селе Шайдуриха, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова объявил в лесах региона режим ЧС.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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