На Среднем Урале горят леса на площади более 4500 га

На территории Свердловской области 15 июля действуют лесные пожары в семи районах. Их общая площадь превышает 4500 гектаров.

Департамент информполитики сообщает, что леса горят в следующих территориях:

– Невьянский район: четыре пожара площадью 3712 га,

– Верхняя Пышма: один пожар площадью 688 га,

– Кировград: один пожар площадью 74,8 га,

– Камышловский район: один пожар площадью 10,5 га,

– Алапаевский район: один пожар площадью 22 га,

– Артемовский: один пожар площадью 13 га,

– Верх-Нейвинский: один пожар площадью 7,5 га,

– Туринский район: один пожар площадью 10 га.

Все пожары локализованы.

Напомним, 13 июля, после пожара в селе Шайдуриха, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова объявил в лесах региона режим ЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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