В уральских лесах снова введен режим ЧС регионального характера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова объявил в лесах региона режим ЧС из-за природных пожаров.

Как сообщили в ДИПе, режим ЧС начинает действовать уже с 13 июля. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов. «Введение режима чрезвычайной ситуации в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров», – отмечают в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером в селе Шайдуриха Невьянского района начался масштабный пожар, пришедший из леса. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног.

Сегодня губернатор посетил Шайдуриху и встретился там с жителями села. Куйвашев объяснил, на какую помощь они могут рассчитывать, и пообещал вернуться через две недели, чтобы проверить, как идет восстановление сгоревших домов. Некоторые жители задавали очень жесткие вопросы, например, кто виноват в том, что на сигналы уральцев, сообщавших, что огонь из леса подбирается к жилью, не реагировали ответственные службы.

Напомним, в прошлый раз режим ЧС в лесах был введен 4 мая, а отменен 30 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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