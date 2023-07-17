В 2023 году свердловчане стали больше разводиться, чем жениться

В Свердловской области количество разводов превысило количество свадеб. За январь-май 2023 года в регионе было зарегистрировано 8604 браков, тогда как расторгнуто – 8728, приводит данные Свердловскстат. Стоит отметить, что в 2022 году ситуация была обратной: осенью наблюдался всплеск торжественных регистраций в ЗАГСе

Что касается демографических показателей, то в Свердловской области продолжается естественная убыль населения. За пять месяцев текущего года в регионе родились 15 869 человек (на 2,8% ниже, чем в 2022 году), а умерло 23 881 (снижение на 10,3% по сравнению с прошлым годом). Число умерших жителей в полтора раза превысило число родившихся.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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