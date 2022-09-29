За неделю мобилизации в Свердловской области 2000 пар решили пожениться

С 21 по 27 сентября в загсы Свердловской области поступило почти две тысячи заявлений о заключении брака, это в 4 раза больше, чем в аналогичное время в прошлом году. За последнюю неделю поженились 1024 пары.

После объявления в России частичной мобилизации многие влюбленные решили узаконить свои отношения. Делается это для того, чтобы в случае призыва мужчина и женщина юридически считались родственниками и жена имела права на распоряжение имуществом мужа, могла получать информацию о нем и так далее. Данные из загсов Свердловской области подтверждают эту тенденцию.

«С 1 по 20 сентября в отделы ЗАГС Свердловской области было подано 1650 заявлений о заключении брака, а с 21 по 27 сентября – 1940 заявлений. Для сравнения: в прошлом году с 1 по 20 сентября было подано 1650 заявлений, с 21 по 26 сентября – 529 заявлений», – рассказали «Новому Дню» в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Поженились за последнюю неделю (с 21 по 26 сентября) 1024 пары, хотя за ту же неделю сентября 2021 года было зарегистрировано 789 новых семей. Для сравнения: с 1 по 20 сентября текущего года брак заключили 2211 пар.

В загсе при этом подчеркнули, что у них нет данных, по какой именно причине влюбленные решили пожениться.

«Статистическими данными о количестве заявлений о государственной регистрации брака, поданных в связи с частичной мобилизацией, а также записей актов о заключении брака, составленных в день подачи заявления управление не располагает», – сообщили «Новому Дню».

Однако, напомним, по Семейному кодексу РФ заключение брака происходит спустя месяц после подачи заявления. Но по уважительным причинам загс может разрешить пожениться в день подачи заявления. Например, так делают при беременности, рождении ребенка и «других особых обстоятельствах».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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