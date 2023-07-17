Четверых пленных уральцев внесли в список на обмен

Еще четверых уральцев, попавших в плен в зоне спецоперации, обменяют на украинских военнослужащих. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Максим Иванов.

«Накануне получил ответ из главного управления военной полиции. По четверым подтвердилось: живы, в плену. Внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей. У пятерых статус пропавших без вести. По шестерым расследование продолжается, ни в каких списках они не значатся. В том числе по парням из Асбеста, Ирбита, Серова. Надежда найти их живыми еще есть», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Напомним, в феврале этого года домой вернулся 101 пленный. Трое из них свердловчане. «На родину вернулся 101 военнослужащий. Трое из них наши – свердловские. С двумя главами уже переговорила. Благодарю родных за проявленное терпение. Один из парней с октября переживал тяжелейшие условия. А мама периодически звонила и говорила: «Вы про нас забыли?» Нет, про Вас и про всех помню. Будем надеяться, что и оставшиеся наши земляки вернутся домой», – рассказывала омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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