Слепота, инсульты, смерть. Россиянки стали сами делать себе «уколы красоты», не боясь последствий (ФОТО)

Жительницы России стали сами делать себе так называемые «уколы красоты» – инъекции филлеров в разные зоны лица и тела. Впечатлениями об этом они делятся на маркетплейсах, где и закупают препараты. «Новый День» выяснил, зачем россиянки экономят на косметологах, и узнал, какие могут быть последствия самостоятельной работы с лицом.

«Колола сама, исправила асимметрию. Небольно, был совсем небольшой отек. Комков нет. Ощущения прекрасные», – пишет покупатель филлера Анна. «Когда решилась на процедуру самостоятельно (контурная пластика носогубной зоны), бегала по дому, как довольный слон. До этого делала уколы себе и маме обыкновенным лекарством, а тут такое – и все это при минимальных затратах», – вторит ей Ксения. «Оказывается, за 2 тысячи рублей можно сделать себя счастливой и без переплаты. Еще закажу, буду творить красоту», – пишет Лолита.

Самые популярные препараты, которые покупают для самостоятельных уколов в лицо на маркетплейсах, – это филлеры на основе гиалуроновой кислоты Sardenya, Neuramis и Dr.Fill. Все это продукция из Южной Кореи, которая долгое время курсировала на российском рынке косметологии в серой зоне – то есть без какой-либо регистрации. Сейчас эти препараты получили регистрационные удостоверения Росздравнадзора, но не как лекарственные средства, а как медицинские изделия. И это большая разница, объясняет врач-косметолог Екатерина Животкова.

«Есть лекарственные средства – у них отдельный реестр, но чтобы попасть туда, требуется большая работа, длительные исследования. А медицинские изделия – это все остальное, буквально от шпателя до аппарата МРТ. И продавать их может любое юридическое лицо, если у изделия есть регистрационное удостоверение», – отмечает собеседница агентства. Проблема заключается в том, что наличие регистрационного удостоверения не гарантирует, что состав, указанный в нем, будет совпадать с реальным составом препарата в коробке. «Осложнения могут быть из-за низкого качества препарата. Например, если он плохо очищен от бактерий, то это может вызвать воспалительный процесс. Если в препарате гиалуроновой кислоты есть небиодеградируемые полимеры, то это потом придется вырезать – потому что препарат не будет со временем уходить из тканей. Мы такое нередко видим, когда к нам приходят «раскалываться», т.е. переделывать чью-то работу – у человека губы, например, после введения такого препарата становятся плотными, комкообразными. Наконец, препарат может быть просто токсичен», – добавляет Екатерина Животкова.

Эксперты полагают, что у купленных на маркетплейсах филлеров есть еще одна проблема – отсутствие специальных условий хранения. «Зависит от препарата, но, как правило, важно, чтобы он не замораживался и не перегревался. Следит ли за этим маркетплейс, непонятно. Думаю, даже самые нерадивые косметологи не покупают на маркетплейсах, поскольку качественная сертифицированная продукция просто не может дистрибуцироваться таким образом. Уважающая себя компания не продает препараты физическим лицам на маркетплейсах. Обычно препараты продают при предъявлении документов о высшем медицинском образовании», – объясняет врач-косметолог Дарья Мальцева.

Наконец, главное – это риски неправильного введения. «Люди покупают филлеры и колют себе губы по видеоинструкциям – это безумие. Почему препарат вводится врачом? Потому что он, во-первых, имеет представление об анатомии, а, во-вторых, знает, как действовать в неотложной ситуации», – говорит Дарья Мальцева. «Кажется, что введение препарата – это очень просто. Но среди зарегистрированных последствий – слепота, инсульт, смерть. Такие риски есть, даже когда работает врач, но врач десять раз подумает, колоть ли рискованную зону, и чем выше квалификация врача, тем ниже риски. У среднего медперсонала и тем более у самих пациентов нет нужных знаний, поэтому и вероятность ошибки более высокая», – отмечает Екатерина Животкова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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