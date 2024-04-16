Опасные филлеры для домашних уколов красоты снова появились на маркетплейсах

В интернет-магазинах и маркетплейсах, таких как «Вайлдберриз» и Ozon, вновь можно приобрести филлеры для домашних уколов красоты. Продавцы уверяют, что средство из Южной Кореи увлажнит кожу и избавит от морщин, однако, приобретая подобные препараты, покупательницы рискуют не только не достичь желаемого эффекта, но и навредить своему здоровью. Продавцы при этом не предупреждают о рисках, таких как аллергические реакции или даже деформация кожи.

В отзывах на товар жалуются на отсутствие эффекта, отеки и боли. «Вчера сделала инъекции, голова болит. Все давит, лоб, глаза. Плохо себя чувствую», – поделилась одна из покупательниц.

Подобные заявления продавцы предпочитают оставлять без комментариев.

Ранее «Новый День» уже писал об этой проблеме. «Осложнения могут быть из-за низкого качества препарата. Например, если он плохо очищен от бактерий, то это может вызвать воспалительный процесс. Если в препарате гиалуроновой кислоты есть небиодеградируемые полимеры, то это потом придется вырезать – потому что препарат не будет со временем уходить из тканей. Мы такое нередко видим, когда к нам приходят «раскалываться», т.е. переделывать чью-то работу – у человека губы, например, после введения такого препарата становятся плотными, комкообразными. Наконец, препарат может быть просто токсичен», – пояснила агентству врач-косметолог Екатерина Животкова.

В любом случае, лучше всего доверить процедуру профессионалам и проводить ее в специализированных салонах или клиниках красоты, где используются безопасные препараты, а врачи-косметологи имеют необходимые знания и опыт.

Екатеринбург, Мария Осинцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube