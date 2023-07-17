Девушка, погибшая от удара молнии в природном парке, была инструктором по альпинизму

Девушка, убитая молнией в Красноярском крае, была известной альпинисткой. Как сообщается на сайте Федерации альпинизма России, Екатерина Репина была мастером спорта и инструктором по альпинизму, участвовала в различных соревнованиях.

Ее последний пост «Вконтакте» появился 5 дней назад: «Убираю рабочие и спортивные железки, достаю инструкторские. Поезд перемещает тело с Урала в Саяны. А мозг постепенно перестраивается с тросов и труб на «внутренние углы», «полочки», крючья и скальники. Язык тоже перестраивается с лексикона строек, на инструкторско-образовательный. Чисел до 15-ых, 20-ых – наверно, без связи. Будем лазать в гранитные щели, месить сапогами саянскую глину, и учиться делать это грамотно!»

Напомним, группа из 14 туристов путешествовала в горной местности природного парка «Ергаки». Утром 16 июля четверо альпинистов отделились от основной группы и начали подниматься к Звездному пику. Они поднялись примерно на 400 метров, когда погода резко ухудшилась, и в них четверых попала молния. Екатерина погибла на месте, двое ее спутников получили травму ног, один не пострадал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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