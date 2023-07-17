Молния ударила в группу туристов под Красноярском

Один человек погиб, двое пострадали в результате удара молнии в группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае.

Группа из 14 туристов путешествовала в горной местности природного парка «Ергаки». Утром 16 июля четверо альпинистов отделились от основной группы и начали подниматься к Звездному пику. Они поднялись примерно на 400 метров, когда погода резко ухудшилась, и в них четверых попала молния.

«Женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал. На место происшествия направлена группа спасателей и следственно-оперативная группа. Выполняются проверочные мероприятия», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

В Новосибирской области молния ударила в детский шалаш в лесу. 16-летний подросток скончался на месте, 13-летнего мальчика отвезли в больницу из-за поражения электрическим током.

Красноярск, Наталья Рязанова

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