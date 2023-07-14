В Сибири молния ударила в шалаш с детьми, один из них погиб

В Новосибирской области один мальчик погиб, еще один пострадал при попадании молнии в шалаш в лесу. Следственный комитет проводит проверку.
Трагедия произошла днем в лесу у поселка Александровка Болотнинского района. Начался дождь с грозой, мальчики спрятались в шалаше под деревом, куда позже ударила молния.
16-летний подросток скончался на месте, 13-летний мальчик был госпитализирован в районную больницу с признаками поражения электрическим током.
«В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в региональном управлении СКР.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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