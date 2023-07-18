В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему затопило улицы во время грозы

Накануне вечером в Екатеринбурге за один час выпало 21 мм дождя, что составляет более 20% месячной нормы осадков. Во время грозы в городе затопило несколько улиц, в том числе переход к железнодорожному вокзалу и часть проспекта Ленина. На площадке у гостиницы «Исеть» трамваям пришлось временно изменить маршрут, так как рельсы скрылись под водой.

За состояние ливневой канализации отвечает муниципальное предприятие ВОИС. Там сообщили, что ливневка была подготовлена к дождям. «Краткосрочные подтопления случились в пониженных местах. Трудности с оттоком воды создавал и мусор, который несла с собой вода, собирая его с улиц, газонов и тротуаров. Сегодня в течение дня сотрудники муниципального предприятия снова проверят все решетки ливневой канализации. Прежде всего в целях очистки их от мусора, принесенного вчерашними потоками воды», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Добавим, что сильные дожди также прошли в Сысерти, где за пару часов выпал 31 мм осадков. Из-за грозы в ряде поселков отключилось электричество. Пострадало имущество нескольких жителей Сысерти – сильный ветер частично снес крышу с общежития, и обломки упали на парковку с автомобилями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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