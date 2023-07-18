Уральцев снова ждут грозы, сильные дожди, град и шквалистый ветер

ГУ МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение. По данным синоптиков , 19 июля сохранится непогода. Местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, ветер до 17 м/с. Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации. Находясь дома во время грозы, надо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить электробытовые приборы. Передвигаясь на личном транспорте, не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки.

«Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», – советуют спасатели.

Напомним, накануне в Сысерти во время грозы с одного из домов сорвало крышу, она повредила припаркованные внизу автомобили. Местами наблюдались перебои с электричеством. В Екатеринбурге всего за один час выпал 21 мм осадков, что составляет более 20% месячной нормы. Во время грозы в городе затопило несколько улиц, в том числе переход к железнодорожному вокзалу и часть проспекта Ленина. На площадке у гостиницы «Исеть» трамваям пришлось временно изменить маршрут, так как рельсы скрылись под водой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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