Роспотребнадзор подтвердил еще два случая менингита в частном детсаду

Свердловский Роспотребнадзор подтвердил информацию о том, что среди воспитанников частного детского сада «Аистенок» на Ботанике в Екатеринбурге больше одного заболевшего менингитом. Выяснилось, что заразились три ребенка.

«Заболевшие дети госпитализированы, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, в помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция», – сообщили в ведомстве, уточнив, что детсад временно закрыт.

Напомним, накануне стало известно о том, что одна из девочек, которая ходит в «Аистенок», заразилась вирусным менингитом от своей матери.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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