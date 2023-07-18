Минздрав рассказал о состоянии госпитализированных малышей из детсада «Аистенок»

Три ребенка, которые ходят в частный детский сад «Аистенок» на Ботанике, госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. При этом там подчеркнули, что у малышей подозревают энтеровирусную инфекцию. «Проводятся диагностические исследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в минздраве.

Добавим, что свердловское управление Роспотребнадзора сообщило о том, что у всех троих детей подтвержден менингит – но о его причинах ничего не сообщалось. Менингит – это воспаление мозговой оболочки. Оно может быть вызвано разными вирусами. В минздраве предполагают, что это энтеровирус.

Ранее в Екатеринбурге была вспышка менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon и на Уралхиммаше. Два человека скончались. У одного из них посмертно было диагностировано онкологическое заболевание.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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