Вирусный менингит обнаружен в детсаду на Эльмаше

Еще один случай вирусного менингита обнаружен в детском саду в Екатеринбурге – на это раз речь о бюджетном образовательном учреждении на Эльмаше. На карантин закрыта одна группа в детсаду № 384, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Это было сделано по требованию санитарных врачей. Остальные дети будут посещать учреждение со справкой от врача, уточняет 66.ru.

В управлении Роспотребнадзора «Новому Дню» пояснили, что сейчас устанавливается возбудитель болезни, но с высокой долей вероятности это энтеровирусная инфекция, как и у воспитанников частного детского сада «Аистенок» на Ботанике. Там, напомним, с вирусным менингитом были госпитализированы трое детей. Отметим, что случаи менингита у детей на Ботанике и случаи менингита у нескольких взрослых в распределительном центре Ozon и на заводе «Уралхиммаш» не связаны друг с другом. У детей заболевание вызвал энтеровирус, у взрослых – менингококк.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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