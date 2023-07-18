Куйвашев назначил чиновника, отвечающего за беспилотники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил члена правительства, который будет отвечать за развитие в регионе беспилотных авиационных систем.

Как говорится в распоряжении губернатора, курировать беспилотники будет его первый заместитель Алексей Шмыков. Напомним, в мае в регионе запретили использовать БПЛА всем, кроме органов власти и предприятий ОПК. В июне правительство уточнило, что запускать дроны могут и другие организации, если они занимаются одним из следующих видов деятельности: мониторинг состояния недр; отслеживание работы электрических сетей; контроль нефтепереработывающих комплексов; оценка состояния газотранспортных сетей; мониторинг объектов дорожного хозяйства; обеспечение безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта; производство и испытания беспилотных воздушных судов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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