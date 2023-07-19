В центре Екатеринбурга отвалилась нога у памятника изобретателю велосипеда Е. М. Артамонову (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера отвалилась нога у памятника изобретателю велосипеда Е. М. Артамонову. Повреждение обнаружили накануне вечером сотрудники Службы благоустройства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.
Саму причину поломки пока не установили, нога находилась рядом со скульптурой. В ближайшее время в городской администрации пообещали отремонтировать памятник.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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