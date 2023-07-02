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Понедельник, 3 июля 2023, 15:06 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Памятник выдуманному изобретателю велосипеда

Факт 155. На пешеходной улице Вайнера с 2006 года стоит бронзовый памятник изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову. Но мало кто знает, что история о нем – миф.

Легенда об уральском крепостном с завода Демидовых, который первым в мире сконструировал бицикл и даже доехал на нем до Петербурга на коронацию императора Александра I, появилась в конце XIX века с подачи историка Василия Белова. В советское время биографию Артамонова дописали, а в 1950 году факт изобретения уральским мастеровым велосипеда даже попал в Большую советскую энциклопедию. После этого в экспозиции Нижнетагильского музея стали демонстрировать «тот самый» велосипед, а в селе Суксун Пермского края якобы нашлась могила уральского изобретателя.

И только в 1980-х годах историки выяснили, что никаких документальных источников о существовании Ефима Артамонова никогда не было. Анализ металла, из которого был сделан «артамоновский» велосипед, показал, что экспонат изготовили в 1880-х годах (в то время железные бициклы уже были популярны в Екатеринбурге). В отсутствие научных доказательств изобретения велосипеда на Урале экспонат потихоньку убрали из музея.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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