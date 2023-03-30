300 фактов о Екатеринбурге: первый велосипедист проехал по городу 155 лет назад

Факт № 68. По легенде, первый самодельный бицикл появился в городе еще в 1840-е годы. На нем разъезжал по улицам цеховой рабочий Монетного двора, удивляя народ, пока случайно не утопил свое изобретение в реке. Имя велосипедиста-пионера в истории не сохранилось. Поэтому первым документально установленным велосипедистом в Екатеринбурге принято считать Юлия Раунера, сына главного уральского лесничего. В 1868 году он заказал на Верх-Исетском заводе трехколесный железный велосипед, который весил около 80 килограммов. Покатавшись на нем немного, Раунер-младший попросил переделать транспорт в двухколесный.

Вскоре мода на бициклы распространилась среди молодых людей высшего общества, и в июле 1886 года в Екатеринбурге было официально зарегистрировано первое общество велосипедистов-любителей. Организация устраивала гонки на манеже под музыку военного оркестра и всячески пропагандировала велоспорт среди горожан.