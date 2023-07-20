российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июля 2023, 11:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

СК начал проверку после инцидентов с электросамокатами в Екатеринбурге

Следственный комитет заинтересовался двумя ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали маленькие дети. Как ранее писал «Новый День» , в первом случае 17-летний подросток на самокате наехал на 5-летнего мальчика на пешеходной аллее. Во втором самокатчик сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Оба малыша после столкновения получили ушибы головы и были госпитализированы.

«В рамках проверок следователями будут проведены все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествий и дачу ситуациям объективной правовой оценки. По итогам проверок следователями будут приняты процессуальные решения», – сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,