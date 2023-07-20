СК начал проверку после инцидентов с электросамокатами в Екатеринбурге

Следственный комитет заинтересовался двумя ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали маленькие дети. Как ранее писал «Новый День» , в первом случае 17-летний подросток на самокате наехал на 5-летнего мальчика на пешеходной аллее. Во втором самокатчик сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Оба малыша после столкновения получили ушибы головы и были госпитализированы.

«В рамках проверок следователями будут проведены все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествий и дачу ситуациям объективной правовой оценки. По итогам проверок следователями будут приняты процессуальные решения», – сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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