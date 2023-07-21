В центре Екатеринбурга из-под земли вырвался столб воды (ФОТО)

Около 5 часов утра в пятницу, 21 июля, на перекрестке улицы Василия Еремина и Красного переулка произошла коммунальная авария. Из-под земли вырвался столб воды высотой в несколько метров. На место оперативно прибыли бригады ЕТК и Водоканала.

Напомним, накануне огромный коммунальный фонтан появился во дворе дома на Сакко и Ванцетти, 50. Во время этой аварии камни и куски асфальта разлетелись по двору, побив припаркованные машины. У одного из автомобилей выбило заднее стекло, у других – царапины, вмятины и трещины на стеклах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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