В Нижнетагильской колонии обрушилась крыша. Один человек погиб, еще один под завалами

Один человек погиб, другой получил тяжелые травмы, третий остался под завалами во время обрушения кровли цеха на территории ИК-5 в Нижнем Тагиле. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП случилось накануне, 20 июля, личности погибшего мужчины и его пострадавших коллег уже установили. Это рабочие местного строительного предприятия, которых наняла администрация колонии. «Погибшим оказался Сергей Касимов, 1967 г.р. При падении он получил несовместимые с жизнью травмы. Множественные переломы получил Игорь Лыкин, 1971 г.р., он госпитализирован в районную больницу № 4 для срочной операции. Под завалами находится Александр Зольников, 1984 г.р. Ещё один рабочий чудом не пострадал, т.к. ему удалось закрепиться на крыше», – отметил полковник Горелых.

И. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов заявил, что уже возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). За совершение этого преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко рассказал, что ремонтные работы на крыше производственного цеха выполнялись по гражданско-правовому договору подрядной организацией. Среди сотрудников исправительного учреждения и заключенных пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается.

Прокуратура также организовала проверку инцидента. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе на предмет охраны труда. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека)», – сообщила представитель ведомства Марина Канатова.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»