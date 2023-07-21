Под завалами в ИК-5 найдено тело погибшего рабочего

На территории ИК-5 в Нижнем Тагиле, где вчера обрушилась крыша производственного цеха, найдено тело второго погибшего.

«В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав – по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц), предусматривающий вплоть до 7 лет лишения свободы», – сообщили в СУ СКР.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП случилось накануне, 20 июля. Крыша цеха рухнула вместе с рабочими, которые ее ремонтировали. Один человек погиб на месте, второй госпитализирован с тяжелыми травмами. Третьего пострадавшего всю ночь искали под завалами. К сожалению, найти его живым не удалось.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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