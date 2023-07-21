На довыборы в заксо выдвинулись два экс-депутата, два транспортника и самозанятый

На довыборы в Свердловское заксобрание по Ирбитскому одномандатному округу выдвинулись пять кандидатов, все они – представители парламентских партий.
«Единая Россия» выставила Алексея Коробейникова, который раньше был депутатом заксо от ЕР по партийному списку. Недавно он сдал мандат, чтобы поучаствовать в выборах в Ирбите. Его место в заксо занял бывший глава Горнозаводского УО Михаил Ершов.
Похожая история у кандидата от КПРФ. Николай Коробейников тоже сдал партийный мандат, чтобы выдвинуться в Ирбите. Вместо него в заксо прошел внук застройщика Владимира Конькова Станислав Блохин.
«СРЗП» выдвинула Олега Фоминых – исполнительного директора Ирбитского МУПа «Ирбит-Авто-Транс».
ЛДПР будет представлять Михаил Семейкин – финансовый директор Туринского АТП, зампредседателя Туринской городской думы.
Партия «Новые люди» выдвинула в Ирбите самозанятого Егора Максимова, который родился в Воронеже, а живет в Курске.
Ирбит, Евгения Вирачева
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