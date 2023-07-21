В честь 300-летия Екатеринбурга в центре на неделю объявят сухой закон

В дни празднования 300-летия Екатеринбурга на неделю запретят розничную продажу алкоголя в центральном районе города.

Как говорится в постановлении мэра Алексея Орлова, продажа спиртного будет запрещена с 13 по 18 августа с 8:00 до 23:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

Кроме того, сухой закон объявят 19 августа с 12:00 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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