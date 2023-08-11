Сухой закон в Екатеринбурге продлится с 12 по 19 августа

Администрация Екатеринбурга установила новые сроки запрета продажи алкоголя во время празднования 300-летия города. Ограничения продлятся с 12 по 19 августа и затронут несколько районов.

Согласно постановлению, запрещается розничная продажа алкоголя:

• 12 августа с 10 до 23 часов в границах улиц Горького – Первомайской – Карла Либкнехта – Белинского – Энгельса – Розы Люксембург – Карла Маркса – Горького – Малышева – Добролюбова – Радищева – 8 Марта – проспекта Ленина.



• С 17 по 19 августа с 8 до 23 часов в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – улиц Николая Никонова – Карла Либкнехта – Белинского – Энгельса – Розы Люксембург – Карла Маркса – Горького – Малышева – Добролюбова – Радищева – Хохрякова – Маршала Жукова.



• С 17 по 19 августа с 8 до 23 часов в границах улиц Крылова – Хомякова – Московской – Шейнкмана – Попова – Московской – проспекта Ленина – улиц Татищева – Мельникова.



• 19 августа с 12 до 23 часов на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.



• 19 августа с 12 до 23 часов на проспекте Космонавтов, от здания № 92 по проспекту Космонавтов до улицы Заречной; на улице Бакинских комиссаров, от проспекта Космонавтов до улицы Черноярской.



• 19 августа с 12 до 23 часов в границах улиц 8 Марта – Академика Шварца – бульвара Самоцветного – улиц Родонитовая – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – переулка Трактористов – улиц Чайковского – Авиационной; на четной стороне улицы Родонитовой; на улице 8 Марта, от улицы Авиационной до Объездной дороги.



Напомним, 12 августа в Историческом сквере пройдет День строителя. Праздник запустит фестивальную неделю в честь 300-летия Екатеринбурга. Каждый день на открытых площадках города будут проходить концерты, фестивали, спектакли, open-air, кинопоказы и спортивные соревнования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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