В Екатеринбург приедут звезды легкой атлетики Мария Ласицкене и Сергей Шубенков

Праздничная программа 300-летия Екатеринбурга будет насыщена спортивными событиями. В городе на открытых площадках пройдут финалы российских и международных чемпионатов с участием спортивных звезд. Вход на все соревнования будет бесплатным или за минимальную стоимость билета.

Финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта»

С 17 по 18 августа на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге пройдут соревнования по 36 видам легкой атлетики, в которых примут участие сильнейшие атлеты России и Белоруссии. В субботу, 19 августа, в Историческом сквере пройдут финалы среди мужчин и женщин по прыжкам высоту. Ожидается, что на этой площадке выступят олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и бронзовый призер ОИ Максим Недосеков из Белоруссии.

«Это уникальная возможность увидеть великих спортсменов. В Екатеринбурге будет представлен весь цвет легкой атлетики. К нам приедут чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков, чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, легендарная Мария Ласицкене – первая и единственная в истории женщина, выигрывавшая три чемпионата мира по прыжкам в высоту. Чемпион мира Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионата мира Илья Иванюк и еще 25-30 белорусских спортсменов, отобравшихся в финал по результатам 17 этапов серии», – рассказал на пресс-конференции президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

В «Калининце» утренняя программа соревнований начнется в 9:00, вечерняя – в 16:00. В Историческом сквере состязания начнутся в 15:30. На финал «Королевы спорта» продаются билеты, их стоимость начинается от 50 рублей.

RCC FEST на аллее КРК «Уралец»

17 августа на площадке состоится турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Зрители увидят восемь поединков с участием боксеров из стран СНГ. В главном бою вечера сойдутся российский боксер Эльнур Самедов и представитель Армении Андраник Григорян.

18 августа там же пройдет турнир по кикбоксингу. В 18 поединках примут участие спортсмены из России, ближнего зарубежья, а также Турции, Камбоджи, Ирана и Германии. В главном бою вечера российский боец Владимир Кузьмин выйдет против турецкого ноукатера Эрдема Даха Динсера.

19 августа на площадке скейт-парка пройдет чемпионат России по BMX и международный баттл среди сильнейших райдеров мира. В тот же день на парковке КРК «Уралец» состоится турнир по силовому экстриму. Участники будут соревноваться в том числе в перетаскивании автомобилей.

«Вход на все события трехдневного фестиваля будет бесплатный. Кроме спортивных соревнований на площадке будет развлекательная программа: фуд-корт, тематические фотозоны, баттлы битбоксеров, рэперов и танцоров. В заключительный день фестиваля выступят Niletto и Клава Кока. Так что каждый зритель найдет себе занятие по душе», – отметил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Чемпионат России по скалолазанию

19 августа на улице 8 Марта рядом с театром эстрады пройдет российское первенство по дисциплине «лазание на скорость». «Будет смонтирован почти 20-метровый скалодром. Это стандартная трасса, на которой устанавливаются мировые рекорды. К нам приедут сильнейшие спортсмены страны, в том числе участница Олимпийских игр Юлия Каплина. Также выступят наши ребята, победители первенства мира. Среди них – 16-летний Кирилл Колдомов, действующий рекордсмен России», – сообщил председатель Федерации скалолазания Свердловской области Сергей Синицын.

Международный турнир по водно-моторному спорту

В акватории Городского пруда с 18 по 19 августа пройдет финал Кубка России по гонкам на гидроциклах. Самая зрелищная часть соревнований начнется 19 августа на Плотинке, где впервые в России состоится официальный международный турнир по аквабайку.

«Сначала будут соревнования по фристайлу. Райдеры выполняют различные трюки с нырянием в воду и переворотами. А позже зрители увидят турнир по гидрофлайту. Атлеты с помощью специальной доски исполняют трюки, используя реактивную тягу водной струи. На это очень интересно смотреть», – рассказал руководитель Федерации водно-моторного спорта Свердловской области Алексей Чистяков.

Помимо этого, в День города пройдет чемпионат России по парусному спорту, турнир по стритболу и фестиваль «Кибер Экстрим Фест «Баланс», который объединит в себе киберспорт и классические экстремальные дисциплины. «Наша задача – показать интересный спортивный контент в 300-летие Екатеринбурга и объединить зрелищность с официальными соревнованиями. После 19 августа мы плавно перейдем в Фестиваль университетского спорта. Участники МФУС начнут прибывать в город 16 августа, так что мы рассчитываем, что они тоже станут зрителями нашей спортивной программы», – добавила начальник управления по физкультуре и спорту Екатеринбурга Людмила Фитина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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