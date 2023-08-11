На фестивале уличных театров «Лица улиц» покажут 20 спектаклей за один день

Завтра в парке Маяковского пройдет фестиваль «Лица улиц». Начнется он с масштабного шествия кукол и ходулистов, а всего за день покажут 20 спектаклей и представлений.
Как рассказали в пресс-службе парка, фестиваль начнется в 12 часов на главной аллее. Там пройдет театрализованное шествие кукол, марионеток и музыкантов. А в 13 часов состоятся перформансы с участием ходулистов.
После этого начнут работать сразу четыре сцены, на которых без остановок будут идти спектакли театров из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Публикуем расписание всех площадок.
Главная сцена
13:30 – спектакль «Хныка и Гыка» («Животй театр»)
14:40 – «Бременские музыканты» (Детская филармония)
16:00 «Про жись» (Агентство театральных дел)
17:30 «Необычный музыкальный карнавал» (группа «Аюшка»)
Саундпарк
13:00 «Гранатовая сказка» (театр «Три апельсина»)
13:40 «Большой и маленький» (Городские актерские мастерские)
14:10 «Как Ойка солнце добыл» (театр-игра «Ку-кушка», Черноисточинск)
14:50 «Маленькая Баба Яга» (Екатеринбургская детская театральная школа)
15:25 «Весь Шекспир за 300 лет» (Студенческий театр РГППУ «Люди-Т»)
16:10 «Пузырь, соломинка и лапоть («Коляда-театр»)
18:00 «История города в куклах» (Театр кукол)
Аллея Маяковского
12:50 «Про Царевну-Несмеяну» (Свободный театр имени Саманты Смит)
13:30 Спектакль-перформанс «Сплошное сердце»
14:00 «Театр в кармане» (театр «Волшебная шляпа», Москва)
15:15 «Что мне дала вода» (Центр современной драматургии)
16:30 «Парадокс метаморфозы» (театр «Волшебная шляпа», Москва)
17:45 «Цирк уехал» (театр в гриме De bufo, Уфа)
Входная площадь
13:00 «Карусель» (Театральные технологии и группировка SADKOVAIZGDOVA, Санкт-Петербург)
13:45 «Картонные» (Театр «СоЛу», Санкт-Петербург)
15:05 «Мягкий знак» (Уличный театр, Севастополь)
16:10 «Еноты» (театр «СоЛу», Санкт-Петербург)
17:30 «Олень король» (уличный театр, Севастополь)
19:00 «Made in Yral» (Курганский театр кукол «Гулливер»)
19:50 «Карусель» (АНО Театральные технологии и группировка SADKOVAIZGDOVA,Санкт-Петербург)
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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