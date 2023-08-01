Фестивальный август: в честь 300-летия Екатеринбурга концерты будут идти почти каждый день (ПРОГРАММА)

Август в Екатеринбурге в этом году будет жарким: культурная программа настолько насыщенна, что посетить все просто невозможно. Концерты, кинопоказы, спектакли под открытым небом, фестивали, оупен-эйры – все это будет идти каждый день. Мы собрали самые главные события юбилейного августа-2023.

В Литературном квартале продолжается Open Air Fest – 2023

Сегодня, например, на летней эстраде пройдет концерт «Джаз и блюз». Денис Галушко, Марфа Мелькова и другие музыканты исполнят мировые хиты, советскую классику в авторском прочтении, поп-музыку.

Далее концерты пройдут 3, 8, 10 августа, а 15 августа на закрытии фестиваля хор «Доместик» им. В.А. Копанева и камерный оркестр B-A-C-H вновь подарят яркую концертную программу «М. Палмери. Танго-месса». Полная афиша фестиваля – на сайте «Дома музыки».

Гастрофестиваль «300 лет в обед»

С 7 по 20 августа в ресторанах Екатеринбурга можно будет попробовать блюда, связанные с историей города. Они будут посвящены важным событиям, например, торжественному ужину по поводу открытия в 1885 году новой железной дороги, которая связала Екатеринбург и Тюмень. А могут быть связаны с историческими зданиями – гостиницей «Исеть» или купеческим домом конца XVIII века.

Сад на площади 1905 года – «Екатеринбург-300»

С 11 по 20 августа на площади 1905 года в очередной раз пройдет фестиваль ландшафтного дизайна, который в этом году посвящен юбилею города. В этом году фестиваль будет театрализован и наполнен музыкой, развлечениями для самых маленьких гостей, образовательной программой для любителей и профессионалов. Так, 12 августа здесь пройдет фестиваль авторской песни «Август», а 15 августа выступит саксофонист Игорь Бутман.

«Воздушный сезон» с филармонией

С 11 по 27 августа коллективы и солисты Свердловский филармонии станут участниками новых программ оупен-эйра в парке Маяковского. В их исполнении прозвучит музыка, которая у всех на слуху, – популярные классические миниатюры, саундтреки из любимых фильмов, романсы и шедевры хорового искусства, песенные хиты и парковая музыка в исполнении духового оркестра.

Концерты пройдут 11, 13, 20, 25, 26, 27 августа. Вход – 200 рублей, но на некоторые концерты билетов уже нет. Афиша выступлений здесь.

Фестиваль уличных театров «Лица улиц»

12 августа в парке Маяковского будут работать несколько сценических площадок, на которых выступят десятки театров и арт-групп с уникальными уличными представлениями. Представления не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Фестивальная неделя в Историческом сквере

Пожалуй, самым масштабным событием месяца станет фестивальная неделя в честь 300-летия Екатеринбурга. С 13 по 18 августа каждый день в Историческом сквере будет что-то интересное:

13 августа – «Гала-концерт оперы»: ведущие солисты «Урал Оперы» исполнят отрывки из самых известных произведений;

14 августа – «Урал Опера Балет» впервые представит на открытом воздухе музыкально-драматическую историю о Петре Первом в формате оперы-читки;

15 августа – будет «особым» днем, посвященным инклюзии, завершится он спектаклем театра неслышащих актеров «Недослов» из Москвы;

16 августа – на Дне танца будут баттлы, концерты и мастер-классы от самых крутых танцоров города и страны;

17 августа – День моды и стиля, который завершится финалом конкурса «Мисс Екатеринбург;

18 августа – в Историческом сквере будут выступать дети, а вечером откроют новый фонтан, который строит Сбер.

Подробная программа каждого дня есть здесь.

«КиноТеатрум» – в продолжение традиций Венского фестиваля

С 12 по 19 августа на площадке перед ККТ «Космос» пройдет фестиваль «КиноТеатрум», который продолжит традиции Венского фестиваля, закрытого после начала СВО. На площадке под открытым небом каждый день будут показывать несколько музыкальных фильмов либо записей концертов в хорошем качестве. Для зрителей установят около 500 стульев. Известно, что на фестивале пройдет несколько живых концертов – выступят Платон Газелериди, Денис Мажуков, группа «Ноль калорий» и другие. Вход будет свободным. Афиша фестиваля – на официальном сайте.

Открытие Летней эстрады в парке Маяковского

Торжественное открытие состоится 17 августа – в фестивальную неделю празднования 300-летия Екатеринбурга. Перед зрителями выступит Уральский академический филармонический оркестр совместно с Денисом Мацуевым. Вход – от 2000 рублей.

После 17 августа на летней эстраде до конца лета регулярно будут проходить концерты и фестивали: 18 августа – фестиваль духовых оркестров, 19 августа – «ФлешРок» и концерт друзей и участников Свердловского рок-клуба, 20 августа – музком-бэнд, 25 августа – выступление солистов «Урал Балет». Вся афиша – здесь.

День города

Конечно, одним большим фестивалем станет и празднование Дня города, которое состоится 19 августа. С утра до ночи в разных районах Екатеринбурга будут идти концерты, спортивные соревнования, шествия и так далее. В Чкаловском районе выступит Пелагея, в Академическом – группа «Винтаж», в Орджоникидзевском – хор Турецкого. Пройдет фестиваль «Парк Рок» и многое другое.

В центре города хедлайнерами будут бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и хор Турецкого. Завершится праздник фейерверком. Программа Дня города – здесь.

Летний фестиваль арт-проекта «Бомонд»

20 августа в парке Маяковского пройдет фестиваль, в программе которого будут звучать арии и дуэты из опер, оперетт, мюзиклов, русские, белорусские, цыганские народные песни, романсы, неаполитанские песни, поп- и рок-музыка. Среди участников: заслуженная артистка России Тамара Савич, солисты «Урал Оперы» и Екатерининского оркестра, лауреаты всевозможных музыкальных конкурсов и премий. Вход – свободный.

Книжный фестиваль «Красная строка»

25-27 августа в Екатеринбурге пройдет международный книжный фестиваль, который объединит 33 площадки, свыше 70 экспертов и известных авторов, более 100 издательств, все жанры книг. Миссия фестиваля – популяризация российской литературы и русского языка. Главная площадка расположится в Историческом сквере, где можно будет сходить на мастер-классы, посетить ярмарку, пообщаться с писателями и так далее. Полная программа фестиваля скоро появится на официальном сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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