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Среда, 9 августа 2023, 13:50 мск

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Неделя празднования 300-летия Екатеринбурга обошлась в 250 миллионов рублей

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, в какую сумму вылилась организация празднования 300-летия уральской столицы. Фестивальная неделя в городе пройдет с 13 по 19 августа.

«Обычный День города обходится в 35-50 миллионов рублей. В этом году в бюджете Екатеринбурга на эти цели было предусмотрено около 150 миллионов. Плюсом около 100 миллионов рублей от партнеров праздника. Примерно в 250 миллионов рублей вышла вся фестивальная неделя», – рассказал Марков в интервью изданию Е1.

Только строительство одной сцены в Историческом сквере оценивается в десятки миллионов рублей (из них город потратил чуть более 10 миллионов, остальные деньги дали спонсоры). Среди хедлайнеров, приглашенных на праздник, самым дорогим стал хор Турецкого. Но это ожидаемо, так как в музыкальном коллективе много артистов, отметил Илья Марков.

О том, какие концерты и фестивали увидят екатеринбуржцы в праздничную неделю, ранее писал «Новый День».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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