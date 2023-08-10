На главной сцене 300-летия Екатеринбурга начались репетиции: выступят более 5000 артистов

На главной сцене 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере начались репетиции. Всю следующую неделю для жителей и гостей города ежедневно будут идти концерты и перформансы.

Ближайшее выступление состоится в ближайшую субботу, 12 августа. На Дне строителя споет Леонид Агутин. А всего за фестивальную неделю на сцену в Историческом сквере поднимутся более 5 тысяч артистов. Это один из самых сложных сценических проектов, организацию которого взяли на себя администрация Екатеринбурга и Фонд святой Екатерины.

«Весь праздник 300-летия города мы объединили одним общим смыслом: «Екатеринбург. Место действия». В этих словах заложены величие и достоинства нашего города. Здесь происходили события, которые имели значение для всей страны», – говорит сорежиссер праздничной программы Александр Кондратенко.

Хедлайнерами финального дня – 19 августа – станут Валерия, «Симфоническое кино» и хор Турецкого, но они будут, скорее, дополнять гранд-спектакль, который готовят сразу четыре режиссера.

«Это будет большая история, через которую раскроется наш город. Она не тяжеловесна, но наполнена глубокими смыслами: в нее надо будет погрузиться. Через определенные образы и исторические примеры зритель будет переживать разные эмоции: будет над чем задуматься, что осознать, подумать о ценностях», – продолжает Александр.

Интересно, что идея спектакля стала результатом работы большого количества людей разных профессий. К режиссерам подключались историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты. Впервые в истории города ведущим праздничного концерта будет не человек, а собирательный образ столицы Урала. Зритель заговорит с Екатеринбургом и услышит, что хочет сказать ему город.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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