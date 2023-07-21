Орлов перечислил всех хедлайнеров 300-летия Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал всех хедлайнеров Дня города.

На дне строителя выступят Леонид Агутин и группа «Рефлекс»;

на День танца приглашен шоу-балет «Тодес»;

17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» выступит группа Бандерос, ведущий – Дмитрий Хрусталёв;

18 августа – детский день, приглашена Тутта Ларсен с дочкой;

19 августа на гала-шоу выступят Александр Новиков, «Чайф» и Хор Турецкого;

На сцене Парка Маковского, в обновленном летнем театре выступит Денис Мацуев и, возможно, Валерий Гергиев. Также в парке сыграет Свердловский рок-клуб –«Агата Кристи», «Урфин Джюс», Настя Полева, ТОП, «Чайф».

На других площадках ждут: Клаву Коку , Нилетто, Игоря Бутмана, Милану Стар, Пелагею.

Перед салютом выступит «Дискотека Авария».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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