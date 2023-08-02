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Среда, 2 августа 2023, 15:07 мск

Новости Екатеринбург

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Стали известны еще 4 хедлайнера 300-летия Екатеринбурга

Список звезд, приглашенных на празднование 300-летия Екатеринбурга, продолжает пополняться.

Так, 18 августа в Историческом сквере на гала-концерте «АртПоколение Екатеринбург – 300» выступит Петр Дранга. На презентации нового фонтана на Плотинке споют вокалистки из проекта Михаила Турецкого «Сопрано». 19 августа в Историческом сквере можно услышать музыку группы «Кино» в симфоническом звучании. Звездой гранд-спектакля «Екатеринбург. Место действия» на Плотинке станет Валерия, сообщает портал e1.ru. В администрации города эту информацию подтвердили.

Напомним, ранее стали известна имена других хедлайнеров. 17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» выступит группа «Банд'Эрос», ведущий – Дмитрий Хрусталёв; 19 августа на гала-шоу выступят Александр Новиков, «Чайф» и Хор Турецкого.

На сцене парка Маяковского, в обновленном летнем театре, выступит Денис Мацуев и, возможно, Валерий Гергиев. Также в парке сыграет Свердловский рок-клуб – «Агата Кристи», «Урфин Джюс», Настя Полева, ТОП, «Чайф».

На других площадках ждут: Клаву Коку, Нилетто, Игоря Бутмана, Милану Стар, Пелагею. Перед салютом выступит «Дискотека Авария».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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