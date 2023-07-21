Мэрия отказалась от Шигирского идола как символа 300-летия

Администрация Екатеринбурга отказалась от использования Шигирского идола в праздновании 300-летия Екатеринбурга. Об этом «Новому Дню» сообщил начальник управления культуры Илья Марков.

«Символами юбилея будут крепость и река, которые изображены на логотипе 300-летия Екатеринбурга», – пояснил он.

Ранее власти города намеревались продвигать Шигирского идола на мировом уровне – наравне с пирамидой Хеопса и Стоунхенджем. Также мэрия собиралась создать сайт, который будет продвигать город «как центр Шигирской археологической культуры».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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