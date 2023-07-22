Водителя Porsche Cayenne по решению суда арестовали на 15 суток

Кировский районный суд арестовал водителя Porsche Cayenne на 15 суток. Лихач во время погони протаранил 3 патрульных автомобиля и 5 гражданских машин, – сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что задержанный в общей сложности допустил 14 нарушений правил дорожного движения.

«В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаруженны наркотические вещества», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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