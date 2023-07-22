российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 июля 2023, 19:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Водителя Porsche Cayenne по решению суда арестовали на 15 суток

Кировский районный суд арестовал водителя Porsche Cayenne на 15 суток. Лихач во время погони протаранил 3 патрульных автомобиля и 5 гражданских машин, – сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что задержанный в общей сложности допустил 14 нарушений правил дорожного движения.

«В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаруженны наркотические вещества», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,