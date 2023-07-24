В Екатеринбурге всю неделю будет тепло, но дождливо

В Екатеринбурге установилась типично уральская летняя погода. В начале новой недели дневная температура воздуха достигнет +24°C, но ночи будут прохладными: +13…+15°C. В понедельник существенных осадков не ожидается. Во вторник и в среду синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Июль в Екатеринбурге в этом году необычайно жаркий. Средняя температура месяца составила +21,8°, что на три градуса превышает норму. 11 июля в городе был зафиксирован рекорд за 143-летнюю историю наблюдений: воздух раскалился до +40°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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