В Свердловской области пересчитали избирателей

Избирком Свердловской области обновил данные по численности избирателей в регионе. На 1 июля 2023 года активным избирательным правом обладают 3 299 699 человек. Численность избирателей устанавливается дважды в год – на 1 января и 1 июля. Сведения формируются на основе данных, представленных главами муниципалитетов. Избирком отмечает стабильность списка избирателей. На 1 января 2023 года в регионе было 3 298 665 человек, обладающих правом голоса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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