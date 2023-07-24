Ростислав Журавлев будет посмертно награжден за заслуги перед Запорожьем

Екатеринбургский военкор Ростислав Журавлев, погибший 22 июля, будет награжден посмертно. «Ростиславу будет присвоен орден «За заслуги перед Запорожской областью», к сожалению, посмертно. Также мы будем ходатайствовать перед руководством страны о награждении его правительственной наградой», – сообщил в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Напомним, в районе населенного пункта Пятихатки под огонь ВСУ попала группа российских журналистов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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